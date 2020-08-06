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【疫市營商】中型企業陷資金鏈斷裂危機　商會盼政府短期擔保渡難關

業界頭條 19:32 2020/08/06

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新冠肺炎肆虐，市道肅條，不少中小企都面臨資金鏈斷裂的困境，雖然政府推出「百分百擔保特惠貸款」，但對於中型企業來說仍是杯水車薪，向銀行融資貸款仍不容易。

中小企企業聯合會會長麥美儀表示，百分百擔保特惠貸款確幫助到不少中小企，僱主易了借錢，對比起之前的貸款計劃程序簡易，銀行亦樂意幫手，那怕不是自身客戶亦願意批出貸款。畢竟對細公司或初創等微型企業來說，他們可能仍處投資期未回本，公司連老闆只有數人，甚至長時間沒出糧給自己，以這種財務狀況在過往極難在銀行借錢周轉，新計劃便幫到他們。

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中小企企業聯合會會長麥美儀。

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麥美儀續稱，百分百擔保特惠貸款對中型企業幫助未夠力。以貿易、工業為例，不少跨國公司在香港分部聘請人數少，辦公室規模不大，無法藉計劃借到足夠資金，所以可能要尋求其他貸款計劃。

她解釋：「一些 8、9 成金融機構貸款較為不看重員工薪酬，政府計劃則在這部分看得較重，另一方面百分百擔保只能借 400 萬港元，對中型企業太少，他們可能要 1,000 至 3,000 萬元資金才可支持營運。而以現時時勢，借 1,000 萬是無法短期內償還，最佳方法是政府做短期擔保，讓中型企業借錢後不用逼著在 3 至 4 個月裏償還，到時他們攤分在一、兩年後才還本金，過渡期則還息不還本，才最能確切地幫到他們。」

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Photo：HKSME Facebook

撰文 : 陳文政

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