【到貨注意】百佳 Fusion 都有日版 Medicom 口罩賣! ? 有成人小童款式

近日萬寧網店曾有 Medicom 口罩發售(按此瀏覽內容)，對用戶而言十分方便。有網民報料，百佳 Fusion 都有返 Medicom 口罩。

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根據網民在 FB 群組的報料，網民於傍晚在都會駅和大埔中心超級城百佳 Fusion 超市，發現有 2 款 Medicom 口罩發售，第一款是成人口罩(89x178mm)，提供 BFE≧99％、PFE≧99％(0.1μm)、ΔP＜4.0 的日本版 Medicom 防霧成人口罩，一盒 40 個，售 $148 盒。

另一款是小童口罩(89x145mm)，同樣提供 BFE≧99％、PFE≧99％(0.1μm)、ΔP＜4.0，一盒 50 個，售 $188 盒。

暫時未有發現這 2 款口罩在其他 Fusion 或百隹超市分店發售，大家可以留意一下。

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▲ 百佳 Fusion 有日版 Medicom 口罩賣 (網民圖片)

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▲ 百佳有日版 Medicom 口罩賣 $148(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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