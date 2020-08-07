【疫市營商】商場大型活動取消　項目策劃公司授權投資全泡湯等運到

新冠肺炎疫情肆虐，為滅輕風險，政府推出有史以來最嚴的二人限聚令，變相所有公開活動要延期甚至取消。有項目策劃公司在今年向知名品牌購買IP授權，本打算大展拳腳，惟受疫情影響，付出的成本恐怕只能付諸東流。

傲然項目策劃（Knighthood Event） 2 年前成立，組織了數場大型活動，最具代表性的可數「Snoopy Run 2019 」，參加人數近 6,000 人。創辦人李嘉傑說：「2020 年適逢 Snoopy 70 週年，我們獲得授權本打算在 7 月舉辦 Snoopy Run 2020，再加上去年反應熱烈，很多因為額滿而無法參加的 Snoopy fans 都問我們今年會否再搞，所以我們特意找了大場地容納 8,000 到 10,000 名參加者，亦跟西九文化中心談好細節。可惜新冠肺炎疫情打亂部署，只能無限期押後活動。」

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▲ 傲然項目策劃創辦人李嘉傑（中）。

活動押後，授權卻不一定能押後。如果活動是下年才辦，部分授權便要下年重新購買，且主題及設計也要重新做過，李嘉傑苦笑這亦是無可奈何。他指出，為了令活動追上潮流，早在兩年前便籌備能配套活動的 VR（虛擬實境）設施，可謂是出盡渾身解數，誰不知竟然撞正新冠肺炎。

李嘉傑說：「今年的授權用不上，下年再做的話便做不到 70 周年，要做 71 周年了。其實我們亦談好了另一項 IP 授權，打算在 10 月舉辦 Run with Kakao Friends HK 2020，連相關精品都全部準備好，可惜也要胎死腹中，fans 都好失望。其他不同授權活動及展覽也只能胎死腹中，或轉移到台灣舉行。」

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▲ Snoopy Run 的各項精品已經整裝待發，可是活動卻不能進行。

李嘉傑直言，今年對公司來說極不容易，畢竟作為項目策劃，最大收入是大型活動，其次是商場活動，然而兩者今年都做不成。以剛剛提及的大型活動來說每年只會做一、兩次，可說是公司今年的主要收入來源，單是 Snoopy Run 的總投資便接近 200 萬港元，可是今年這項目將會是零收入了，只能希望新冠肺炎疫情早日過去，在未來收復失地，現時會努力研究活動的細節如何做得更好，在未來再次舉辦大型活動時帶給大家更好的體驗。

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▲ 「Run with Kakao Friends HK 2020」近乎籌備完成，可惜撞正疫情。

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