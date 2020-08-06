$1 一個Level 1口罩! 卓悅 x 愛的家 一連三日獨家感謝日

卓悅表示，現跟愛的家一齊抗疫，現以 $1 優惠價提供口罩。

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在 8 月 6 日至 8 月 8 日，卓悅 VIP 均可以用一蚊一片優惠價錢，購買愛的家指定型號Level 1 口罩一盒。

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▲ 愛的家口罩感謝日



計劃活動詳情：

日期：8月6日至8月8日

購買地點：全線卓悅分店



指定優惠口罩型號

1.愛的家 S99 一次性3層口罩(高級防護版) 30個

優惠價$30/盒



2.愛的家 V99 一次性醫用口罩 50個

惠價$50/盒

每位會員每日每款限買一盒。

詳情請與店員查詢。

優惠數量有限，售完即止。

全線分店️️有售

卓悅門市地址：https://bit.ly/37BBz47

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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