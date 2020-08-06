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24小時都可買口罩! 7-11 有 Protector 成人小童口罩賣! 售$80起 仲有2包抗菌濕紙巾送

行內熱話 16:09 2020/08/06

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 7-11 便利店在 FB 表示，現正發售多款口罩，方便市民 24 小時購買。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

現時 7-Eleven 有不同口罩發售，包括：

1.PROTECTOR成人口罩30個裝（$80）： 獨立包裝 ,BFE細菌過濾效率及PFE微粒子過濾效率 ≥98%

2.7-Eleven三層防護口罩10片裝（$29）： 通過美國防護標準,BFE細菌過濾效率及PFE微粒子過濾效率 ≥95%

3.PROTECTOR中童口罩30片裝（$99）： 獨立包裝,三層設計,採用低敏感材料製造 ,有效過濾細菌及PFE微粒子達95%或以上

4.PROTECTOR小童口罩30片裝（$99）：獨立包裝,三層設計,採用低敏感材料製造 ,有效過濾細菌及PFE微粒子達95%或以上

【附購買連結】台製中衛彩虹/丹寧牛仔口罩 網店售 $125/50個起 工作室自取免費

此外，7-11 便利店更提供著數優惠，買一盒 PROTECTOR 成人口罩/中童口罩/小童口罩，即送 2 包抗菌濕紙巾，數量有限，送完即止。但注意每間 7-11 便利店皆有發售，買家想購買的話，請向店方查詢。

【其他內容】 【附店舖資料】台製萊潔 4 色彩虹口罩 彩豐行現貨售$119

【其他內容】    【附購買連結】Sanrio正版授權! 夢幻印花成人獨立包裝口罩 三個可愛款式售$78盒起 可門市自取

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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