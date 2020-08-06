消息指又一城 Apple Store 職員初步確診 相關分店即日起暫停營業

本港第三波新冠肺炎疫情持續，有消息指本港今日大約新增 90 宗確診個案，當中包括一名蘋果公司職員。該名員工曾在 Apple 又一城分店工作，涉事分店由即日起暫停營業。

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消息指一名曾在又一城 Apple Store 上班的員工初步確診，據了解，該員工目前已入住醫院。又一城 Apple Store 會由即日起關閉，Apple 表示會根據清潔程序，消毒又一城分店內的所有地方，消毒後會再另行通知分店重開日期。

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