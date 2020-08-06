【突發快閃】炒價王 elle x 中衛巴黎口罩! 屈臣氏門市竟有現貨賣?

今日中午時間，在沙田第一城屈臣氏門市，又有中衛口罩賣!

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有網民在 FB 群組報料，今日在沙田第一城的屈臣氏門市，發售台灣中衛口罩。而且網民購買時，更無人排隊，相信是店方突然放貨發售。今次發售的是十分搶手，炒價至 elle x 中衛巴黎口罩，為一包 5 片包裝。同樣是兩包中衛口罩連搓手液售 $89。此外，同場另有一款中衛玩色系列口罩發售。

由於屈臣氏每次發售的口罩數量十分少，相信很快會售罄。

▲ elle x 中衛巴黎口罩

elle x 中衛巴黎口罩是近日港人炒價之選，一般在拍賣網已售 $300 一包以上，有有人開賣 $8,000 (一套)，按情按此瀏覽。

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▲ elle x 中衛巴黎口罩突發開賣(網民圖片)

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▲ elle x 中衛巴黎口罩突發開賣(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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