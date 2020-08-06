【疫市營商】在地生產免假貨　台灣口罩廠建「口罩產業鏈」輸出技術

台灣口罩曾一度禁止出口，當地部門在 5 月底宣布除了政府每日規定徵收 800 萬個口罩，其餘口罩可以在市場上自由售賣。現在台灣口罩終於可以出口銷售，對當地製造商可說是好消息，有企業更推出「口罩產業鏈」方案，將台灣口罩的生產技術輸出國外。

產業鏈方案實行在地生產

台灣產量最大的口罩廠商康匠，早前宣布把「口罩產業鏈」方案輸出海外，除了輸出口罩，同時直接輸出上、中、下游生產鏈，目前泰國決定在當地興建口罩廠房，而美國、印尼也積極接洽中。

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康匠推出該計劃，是以「整體解決方案」輸出海外。 公司的目標是讓買家只需在自己國家投資興建 1 座微型廠房，供應 PP、PE 等原料，就能加入相關人員和技術，協助廠商由布料、組裝到成品，就地生產口罩。微型廠由興建到生產需時約 7 個月，並可依照不同需求，度身訂造生產規模，日產量由 20 萬個至 200 萬個，費用由 500 萬美金至 1,500 萬美金，視需求而定，初步估算微型廠房獲利可達 20% 。

有望提升台灣技術知名度

輸出「口罩產業鏈」方案，可以利己利人。首先，康匠原本賣一個幾塊錢的口罩，轉為賣 500 萬元美金的設備及製造技術，經濟規模有千萬倍的差別。其次，方案可大大提升台灣技術在國際上的知名度。

方案一出，不少國家感到興趣，目前泰國確定興建廠房，美國、印尼也積極接洽中，當中以官方或半官方組織為主。

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