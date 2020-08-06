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【疫市營商】疫情未受控酒店「劈價」吸本地客　五星級酒店雙人房包兩餐$2,000有找

商管策略 10:00 2020/08/06

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新冠肺疫情嚴重打擊各國旅遊業，以旅客作為收入支柱的酒店業生意大減。多家知名 5 星級酒店罕有推出優惠折扣吸引本地客人，有酒店甚至贈送早餐和晚餐，港幣 2,000 元不到便可享雙人房加早晚餐，在疫市下維持經營。

疫市出招 3折優惠包早餐及3道菜晚餐

香港文華東方酒店推出 3 折快閃住宿優惠，原本 1 晚需要港幣 7,081 元的市區景觀客房，現時只需 1,963 元（連加一服務費 2,159 元），即可入住 1 晚市區景觀客房，包雙人早餐及 3 道菜的雙人晚餐。是次優惠只限香港居民，且必須在 8 月 19 日前於酒店網頁購買，入住日期由即日至 2020 年 9 月 15 日前。

【相關文章】訪港旅客大減旺區現棄租潮？時裝飲食有棄守有趁低吸納

5星級酒店首次推住宿禮券 

四季酒店首次推出住宿禮券，原價港幣 6,556 元，現時只需 34 折、即 1,999 元 （連加一服務費 2,199 元），即可入住豪華山景客房 1 晚，以及雙人早餐和 3 道菜的雙人晚餐，而且星期五、六入住價錢相同。此優惠需要在官網預購，需要在 8 月 14 日前預訂，而入住日期由即日起至 2020 年 8 月 31 日前。

【相關文章】東奧延辦住宿預訂取消　Airbnb轉辦網上奧運體驗活動救收入

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撰文 : 廖淑瑩

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