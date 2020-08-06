【天價口罩】台製中衛 CSD x ELLE 特別版口罩 二手網站底價 $8000?

香港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府亦收緊了防疫抗疫措施，限制市民於室內外必須佩戴口罩，市民對口罩的需求自然大大提高。不過，幸好 4 月中已有不少港產口罩出現，導致香港不會出現疫情爆發初期的「搶口罩潮」，大多數的口罩亦可以市價購買。不過，近日有市民在二手網站見到台灣製的中衛 CSD 限量版口罩被人以底價 HK$8,000 出售！



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台灣製造的中衛 CSD 口罩不但質量有保證，更以不同顏色滿足消費者的「愛美心態」，所以市民在港購買中衛口罩一直以來也需「食炒價」。不過，近日有網民在 Facebook 群組中，指於 Carousell 二手網站中見到中衛 CSD x ELLE 的特別版中、夜巴黎口罩各一盒竟然索價 $8,000，而且賣家更在產品詳情寫上「自出價，價高者得」、「現貨可即日交收」等字句，令樓主直言「只要有中衛特別版口罩，買樓不是夢」！

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此帖文隨即受到網民熱議，不少網民直指開價 $8,000 ，簡直是「獅子開大口」、「恕我孤陋寡聞，正常冇人會買」、「一笑已過」、「真係好 x 貴 ，我眼中三次元呢啲炒價都貴到傻」。此外更有人詢間到底 $8,000 可購入多少個口罩，有網民則指一盒口罩大概有 15 個，所以 $8,000 可購 2 盒特別版口罩的話，即有 30 個，平均每個口罩約 $267 ，非常昂貴。

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