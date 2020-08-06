  • 26°C
香港時間 : 2020806日 (四) 04:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【附購買連結】台製中衛彩虹/丹寧牛仔口罩 網店售 $125/50個起 工作室自取免費

行內熱話 03:26 2020/08/06

分享：

網店 Daruma Baby 表示，正發售大受香港人歡迎的多款台製中衛口罩。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次店方新發售的中衛口罩，包括有 50 個裝的青蘋綠、海芋黃和櫻桃紅，以及 30 個裝的丹寧牛仔。售價最平為 $125盒。
 
中衛口罩規格
口罩材質：聚丙烯不織布PP，熔噴不織布(Melt-blown)，PET水針不織布
外層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著
中層: 高密度的熔噴不織布並且附加上了特殊的靜電處理 可有效的將3μm以上的細菌、粉塵、灰塵和過敏原粒子吸附與阻隔
內層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著
尺寸: 17.5x 9.5cm
符合 CNS14774 醫療口罩標準 

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸 

中衛多色口罩

但注意這批口罩非現貨，最遲需要 9 月中才到貨，所以買家需要留意可能有無法如期到貨的風險! 

口罩 4 色選擇（ M款30個裝，其餘款50個裝） 
K.  海芋黃
M. 丹寧牛仔（留意是2018年製造批次）
N. 櫻桃紅
P.  青蘋綠

售價:  $128/盒，兩盒或以上 $125/盒  (可混合購買)

到貨日期:9 月初至中到貨 (自取免運費)

口罩購買連結<< (留言訂購)

【其他內容】 【教你輕鬆買】唔駛四圍搵! 不用靠運氣! 屈臣氏自家口罩預訂攻略

【其他內容】 3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣 $150/60個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣 $150/60個
今日
3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣 $150/60個
挑戰中衛口罩! 香港口罩廠 Fortune Mask 新推兩款高貴蕾絲雪花浮雕別注版 Level 2 口罩
2020/08/05
挑戰中衛口罩! 香港口罩廠 Fortune Mask 新推兩款高貴蕾絲雪花浮雕別注版 Level 2 口罩
【附購買連結】Sanrio正版授權! 夢幻印花成人獨立包裝口罩 三個可愛款式售$78盒起 可門市自取
今日
【附購買連結】Sanrio正版授權! 夢幻印花成人獨立包裝口罩 三個可愛款式售$78盒起 可門市自取
著數優惠 網上購物 網購平台 健康問題 健康美容 疫情 口罩

上一篇文章

【天價口罩】台製中衛 CSD x ELLE 特別版口罩 二手網站底價 $8000?

下一篇文章

【附購買連結】Sanrio正版授權! 夢幻印花成人獨立包裝口罩 三個可愛款式售$78盒起 可門市自取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹