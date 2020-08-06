【附購買連結】台製中衛彩虹/丹寧牛仔口罩 網店售 $125/50個起 工作室自取免費

網店 Daruma Baby 表示，正發售大受香港人歡迎的多款台製中衛口罩。



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今次店方新發售的中衛口罩，包括有 50 個裝的青蘋綠、海芋黃和櫻桃紅，以及 30 個裝的丹寧牛仔。售價最平為 $125盒。



中衛口罩規格

口罩材質：聚丙烯不織布PP，熔噴不織布(Melt-blown)，PET水針不織布

外層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

中層: 高密度的熔噴不織布並且附加上了特殊的靜電處理 可有效的將3μm以上的細菌、粉塵、灰塵和過敏原粒子吸附與阻隔

內層: PP不織布、防潑水、阻隔有病源的飛沫或血液附著

尺寸: 17.5x 9.5cm

符合 CNS14774 醫療口罩標準

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▲ 中衛多色口罩

但注意這批口罩非現貨，最遲需要 9 月中才到貨，所以買家需要留意可能有無法如期到貨的風險!

口罩 4 色選擇（ M款30個裝，其餘款50個裝）

K. 海芋黃

M. 丹寧牛仔（留意是2018年製造批次）

N. 櫻桃紅

P. 青蘋綠

售價: $128/盒，兩盒或以上 $125/盒 (可混合購買)

到貨日期:9 月初至中到貨 (自取免運費)

口罩購買連結<< (留言訂購)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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