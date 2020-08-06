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【附購買連結】Sanrio正版授權! 夢幻印花成人獨立包裝口罩 三個可愛款式售$78盒起 可門市自取

行內熱話 02:57 2020/08/06

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一般的色彩口罩，現時怎可滿足用戶的需要? Sanrio 圖案口罩又有新一季設計了! 
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網店 MISS Mammy 表示，正發售 Sanrio 夢幻印花平面口罩。今次分別有 Little twin stars、Kuromi 和 Cinnamoroll，加上今次印花為全彩設計，比之前的單色印花設計更吸引!

Sanrio 口罩規格

-Nelson Labs Report BFE≧99 PFE≧95
-Oeko-Tex Class 1 Standard 100
-紡織材料環保無毒親膚認證
-無熒光劑檢驗
-印花使用油墨驗證不含螢光劑
-成人17.5cm×9.5cm
-1盒30個獨立包裝

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸 

但注意這批口罩非現貨，需要 9 月底才到貨，所以買家需要留意可能有無法如期到貨的風險! 

A. 繽紛雙子 Little twin stars

Sanrio 夢幻印花平面口罩

B. 佻皮魔女 Kuromi

Sanrio 夢幻印花平面口罩

C. 玉桂狗  Cinnamoroll

Sanrio 夢幻印花平面口罩

售價:
$92 (1 盒)
$88 (3 盒) 任選
$78 (6 盒) 任選

到貨日期:九月底

口罩購買連結<< (留言訂購)

【其他內容】 【教你輕鬆買】唔駛四圍搵! 不用靠運氣! 屈臣氏自家口罩預訂攻略

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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