挑戰中衛口罩! 香港口罩廠 Fortune Mask 新推兩款高貴蕾絲雪花浮雕別注版 Level 2 口罩

台灣中衛口罩的蕾絲口罩，被炒至 $30 一片也吸引不少人購買。今次有香港的口罩廠就推出類似的 Lace 花紋口罩，而且售價更平。



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Fortune Mask 新推兩款浮雕別注版口罩，不但採用暗花設計，而且更有兩款設計選擇，包括雪花和蕾絲，感覺高貴神秘，女士們一定十分喜愛。

▲ Fortune Mask 福罩新推的 Lace 口罩

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Fortune Mask產品資料:

- 尺寸: 成人 (175 mm X 95 mm)

- 5個一包裝

- 一盒40個

- 三層布料

- 細菌過濾率 (BFE) >98%

- 微粒子過濾率 (PFE) >98%

- 香港製造

- 售價 HK$210/盒

可惜由於首批發售的口罩數量十分少，所以很快就售罄。希望廠方可以盡快再次開賣吧!



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自取取貨時間: 2020年8月26日 - 2020年9月2日

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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