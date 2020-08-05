【附直購連結】藍鷹牌代理合作網店將發售 4 款新台灣製造口罩 有成人和兒童款式

藍鷹牌 Blue Eagle HK 香港代理表示，將在合作的網店發售 4 款藍鷹牌口罩。



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代理表示，今次有 4 款藍鷹牌口罩到貨，並將於 mia-hk.com 同一時間開賣, 一張單限購合共 4 盒。發售口罩如下:

1) 2020年最新款立體三層超透氣口罩 50片/盒– 成人 (藍色)

2) 2020年最新款立體三層超透氣口罩 50片/盒– 幼童2-6歲 (綠色)

3) 成人平面活性碳口罩(5片包) 50片/盒

4) 成人平面活性碳口罩(獨立包) 50片/盒

以上產品皆採用高密度熔噴布, 台灣製造

發售時間:8月6日(四) 12:00 正午準時開賣

口罩購買連結 << (開賣時間才會顯示資料)

不過代理沒有透露口罩售價和發貨時間等詳情，相信要待開賣時才可在網頁上找到有關資料

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▲ 藍鷹牌新口罩

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2020年最新款立體三層超透氣口罩規格

◆ 全封膜包覆外盒，高品質衛生標準

◆ 立體設計，3D氣室空間呼吸更舒適

◆ 潑水性不織布層，有效阻隔飛沫、水氣滲入

◆ 高密度熔噴濾布，強力過濾空氣中細懸浮微粒

◆ CNS14755台灣標準，有效過濾體積0.3µm細懸浮微粒達99%以上

◆ 台灣原料、台灣製造，品質有保障

成人平面活性碳口罩規格

◆ 全封膜包覆外盒，高品質衛生標準

◆ 單片獨立包裝，安心衛生、存取攜帶更便利

◆ 獨特Ω摺法設計，不易位移、大氣室空間呼吸更舒適

◆ 高級活性碳顆粒，可有效過濾並防止異味、具除臭效果

◆ 潑水性不織布層，有效阻隔飛沫、水氣滲入

◆ 台灣原料、台灣製造，品質有保障

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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