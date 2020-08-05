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【附直購連結】藍鷹牌代理合作網店將發售 4 款新台灣製造口罩 有成人和兒童款式

行內熱話 20:51 2020/08/05

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藍鷹牌 Blue Eagle HK 香港代理表示，將在合作的網店發售 4 款藍鷹牌口罩。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

代理表示，今次有 4 款藍鷹牌口罩到貨，並將於 mia-hk.com 同一時間開賣, 一張單限購合共 4 盒。發售口罩如下:

1) 2020年最新款立體三層超透氣口罩 50片/盒– 成人 (藍色)
2) 2020年最新款立體三層超透氣口罩 50片/盒– 幼童2-6歲 (綠色)
3) 成人平面活性碳口罩(5片包) 50片/盒
4) 成人平面活性碳口罩(獨立包) 50片/盒

以上產品皆採用高密度熔噴布, 台灣製造

發售時間:8月6日(四) 12:00 正午準時開賣

口罩購買連結 << (開賣時間才會顯示資料)

不過代理沒有透露口罩售價和發貨時間等詳情，相信要待開賣時才可在網頁上找到有關資料

【教你輕鬆買】唔駛四圍搵! 不用靠運氣! 屈臣氏自家口罩預訂攻略

藍鷹牌新口罩

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

2020年最新款立體三層超透氣口罩規格
◆ 全封膜包覆外盒，高品質衛生標準
◆ 立體設計，3D氣室空間呼吸更舒適
◆ 潑水性不織布層，有效阻隔飛沫、水氣滲入
◆ 高密度熔噴濾布，強力過濾空氣中細懸浮微粒
◆ CNS14755台灣標準，有效過濾體積0.3µm細懸浮微粒達99%以上
◆ 台灣原料、台灣製造，品質有保障

成人平面活性碳口罩規格
◆ 全封膜包覆外盒，高品質衛生標準
◆ 單片獨立包裝，安心衛生、存取攜帶更便利
◆ 獨特Ω摺法設計，不易位移、大氣室空間呼吸更舒適
◆ 高級活性碳顆粒，可有效過濾並防止異味、具除臭效果
◆ 潑水性不織布層，有效阻隔飛沫、水氣滲入
◆ 台灣原料、台灣製造，品質有保障

【其他內容】   【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

【其他內容】 VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧售$18包/7個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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