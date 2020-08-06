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【疫市營商】姐弟同心造冰皮月餅  幻彩顏色顛覆傳統概念寓破冰團圓

商管策略 17:07 2020/08/06

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新冠肺炎肆虐，能刺激零售市道的傳統節日效應今年未必再有用，但有西式甜品商決定今年「重鎚出擊」，加碼製作口碑極佳的手工冰皮月餅，盼港人可於節日裏人月兩團圓。

「Sugar brothers hk」創辦於 2018 年 2 月，業務核心為西式甜品零售，包括：生日蛋糕、結婚蛋糕、「散水餅」等，亦製作蝴蝶酥、朱古力等特色食品；近期賣點莫過於「中秋節限定」的手工冰皮月餅，餅師以蝶豆花、玫瑰花、蜜柑皮等天然食材賦予月餅夢幻般的顏色。

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蝶豆花、玫瑰花、蜜柑皮等天然食材賦予了月餅夢幻顏色。

Sugar brothers hk 聯合創辦人 Ivy Lin 說：「我們是家庭式品牌，造餅師傅是我的親弟弟。當時他在 JW 萬豪酒店裏工作，20 多歲已有份穩定兼待遇不俗，但始終是打工，有很多天馬行空的想法他無法在職場裏實現，所以我便鼓勵他創業。老實說，剛開始創業時真的很辛苦，頭半年既無欠知名度又無錢宣傳，持續半年都無糧出。是直到到後來慢慢做到口碑，生意才開始好轉。」

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冰皮月餅今年採用了更優質、煙韌的台灣冰皮粉，味道較往年再次有所提升。

Sugar brothers hk 的Facebook 專頁現時有超過 10,000 讚好，以香港相關行業計，有此粉絲數目算理想，手工月餅可謂品牌皇牌產品，除了採用歐美進口的原材料作餡料外，亦特意將味道調節得更清新來配合亮麗的外觀。

Ivy 透露，第一年（2018 年）推出的 1,000 盒月餅於 3 星期內旋即售罄，去年即使有灶會運動等因素，推出 1,500 盒亦在 1 個月內售罄。因此，Ivy 指今年無懼疫情，決定將產能提升至極限的 2,000 盒，開放預訂不久便收到大量定單。

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Ivy 笑言，月餅系列深受客人歡迎，不少客人都說造型顏色很「少女心」很漂亮，雖然新冠肺炎疫情肯定會影響銷情，但她希望能透過手工月餅聯繫家人間的關係。她解釋：「中秋是很傳統的節日。自 2019 年開始香港發生了很多大事，不少人在家中都會出現爭拗，我們希望可以透過美味月餅，再次聯繫家人間的關係，以冰皮月餅來『破冰』，齊齊整整過圓滿和開心的中秋節。」

「可以在疫情下一齊珍惜這個日子，是我們最想帶給客人的訊息。」Ivy 總結。

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撰文 : 陳文政

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