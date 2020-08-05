3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣 $150/60個

今日有網民表示，在日本城發現有日本 IRIS OHYAMA V型剪裁成人口罩發售，今次更是彩盒 60 個裝。



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有網民在 FB 群組表示，在康怡和尖沙咀彌敦道日本城分店，發現有新版的日本 IRIS OHYAMA 口罩發售。今次發售的是彩盒 60 個裝，跟之前的黑白盒有別。規格兩者則大致相同，提供 VFE/BFE/PFE >99% 防護，口罩的 V 形剪裁令配戴更舒適。售價方面，今次日本城門市則賣 $150/60個。據了解，這款口罩是中國製造，而且較在台灣市面較常見到。

但注意不是每間日本城門市都有此口罩發售，前往前應向店方查詢貨存。

▲ IRIS OHYAMA口罩在日本城發售(網民圖片)

IRIS 口罩特點

-VFE/BFE/PFE >99%

-軟繩設計，長時間配戴不易感到疼痛

-特殊三層構造有效防止花粉及口沫浸入

-採用側面兩端獨特V形設計

-不易起霧乾爽舒適

-成人尺寸

-一盒60個

-中國製造

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▲ IRIS OHYAMA口罩的V形設計

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▲ IRIS OHYAMA口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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