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3E 99%! 日本 IRIS OHYAMA V形剪裁口罩 日本城賣 $150/60個

行內熱話 17:32 2020/08/05

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 今日有網民表示，在日本城發現有日本 IRIS OHYAMA V型剪裁成人口罩發售，今次更是彩盒 60 個裝。
 
 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】


有網民在 FB 群組表示，在康怡和尖沙咀彌敦道日本城分店，發現有新版的日本 IRIS OHYAMA 口罩發售。今次發售的是彩盒 60 個裝，跟之前的黑白盒有別。規格兩者則大致相同，提供 VFE/BFE/PFE >99% 防護，口罩的 V 形剪裁令配戴更舒適。售價方面，今次日本城門市則賣 $150/60個。據了解，這款口罩是中國製造，而且較在台灣市面較常見到。

但注意不是每間日本城門市都有此口罩發售，前往前應向店方查詢貨存。

IRIS OHYAMA口罩在日本城發售(網民圖片)

IRIS 口罩特點

-VFE/BFE/PFE >99%
-軟繩設計，長時間配戴不易感到疼痛
-特殊三層構造有效防止花粉及口沫浸入
-採用側面兩端獨特V形設計
-不易起霧乾爽舒適
-成人尺寸
-一盒60個
-中國製造

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

IRIS OHYAMA口罩的V形設計

【其他內容】   【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

【其他內容】 VFE/BFE/PFE>99%!日本Halipu口罩現貨 價真棧售$18包/7個

IRIS OHYAMA口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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