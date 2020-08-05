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【疫市營商】訪港旅客大減旺區現棄租潮？時裝飲食有棄守有趁低吸納

業界頭條 16:05 2020/08/05

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新冠肺炎疫情打擊零售及飲食業，加上訪港旅客大減，不少品牌紛紛棄守商業旅遊區。有消息指，瑞典時裝品牌 H&M 位於旺角家樂坊 5 萬呎的旗艦店在今年第 4 季約滿後將不再續租。至於港式連鎖餐飲品牌翠華餐廳，早前先後有 2 間位於油尖旺區的分店退租。

兩大國際品牌傳出棄租消息

市場消息指，時裝品牌 H&M 位於旺角家樂坊的旗艦店在租約屆滿後不再續租，並傳出尋求「頂租」的消息。至於英國時裝品牌 Topshop 早前亦傳出撤離本港市場的消息，其唯一位於中環皇后大道中的旗艦店將在年底約滿後將不再續租，可能會撤出本港市場。

Topshop 旗艦店佔地約 1.2 萬平方呎，2012 年以 300 萬元租用中環舖位，並於 2017 年再以 150 萬元續租 3 年，租約至年底屆滿。

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Topshop早前亦傳出撤離本港市場的消息，其位於中環皇后大道中的旗艦店將會在年底約滿後將不再續租

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翠華趁租金回落重租佐敦巨舖

至於港式連鎖餐飲品牌翠華餐廳，同樣也撤出旺區，早前棄租位於旺角砵蘭街及油麻地碧街的店舖。不過，該品牌最近趁租金回落，以每月 23 萬元重新租下曾撤離的佐敦舊舖，店舖佔地 4,578 方呎。

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Photo﹕IoaWIB HRNGVW fueaiu、Wpcpey

撰文 : 廖淑瑩

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