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【SME學堂】N95口罩熱賣製造商收入反大跌？疫情「宅經濟」未必個個受惠

商管策略 14:16 2020/08/05

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新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但也令一些行業「受惠」，加速「宅經濟」發展。不過，口罩、家居清潔工具雖然銷量大增，本應是「宅經濟」下的受惠者，但現時卻變成意外的受害者。

口罩成為防疫必須品，早前各國更出現「口罩荒」和搶購潮，令製造商成為疫情下的得益者－但不包括醫療用品供應商 3M 。它是全球最大 N95 規格口罩製造商，乘著各國對口罩、防護裝備需求大增，本應是受惠者，市場更預期 3M 的業績會上升；問題是 3M 的業務範圍廣泛，需求過度中在單一產品，受總體經濟衝擊更大。

【相關文章】大金・任天堂受惠宅經濟　新冠肺炎疫情日本企業大洗牌！

舉例，3M 旗下主要供應汽車業保護膜與黏劑的交通及電子部門，受客戶數量下降影響，收入大跌 20.9%；口腔用品與航空部門的業績也下降。即使品牌今年口罩的銷量達 8 億個，但仍無法抵消其他業務的衰退，2020 年第二季營業額比去年同期減少 10 億美元。

需求過度中在單一產品，反而令3M 收入下跌。

家用掃地機械人在新冠肺炎疫情下銷量大增，當中 Roomba 掃地機械人製造商 iRobot 第二季營業額按年增加 8%，但在中美貿易戰下，公司股價反而下跌。

【相關文章】疫情下WFH零食好賣Oreo竟減產？簡化產品線反而賺更多

冷凍食品意外跑出  大企業力保不失

不過在「宅經濟」下，餐飲業和食品製造業普遍成為受惠者。連鎖快餐品牌 Chipotle 早年積極將科技融入餐飲中，令公司在新冠肺炎疫情下的數碼業務營收大增 216%，佔總營業額達 61%。公司在 7 月份的收入不減反增，按年增 6.4%，股價也因而大升。

甜品類在疫情下大受歡迎，間接令聯合利華第二季營收微跌 0.3%。

至於加工食品和冷凍食品在疫情下成為不少家庭的「囤貨」之選，特別是甜食。消費品品牌聯合利華（Unilever）原本預期第二季營業額會按年下跌 4.3%，但甜品類在疫情下大受歡迎，間接令品牌第二季收入僅微跌 0.3%，算是「執番身彩」。

【相關文章】《動森》行Catwalk！虛擬時裝表演成疫情新商機？

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Photo﹕iRobot、Exploringlife

撰文 : 廖淑瑩

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