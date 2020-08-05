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【恒大汽車】恒大「恒馳」電動車追趕Tesla？本港科技界：有錢強勢宣傳但需有技術配套生產

業界頭條 15:17 2020/08/05

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恒大健康即將改名為恒大汽車，早前更在香港作出鋪天蓋地的宣傳，電動車「恒馳」概念圖充斥香港主流媒體。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，電動車市場潛力極大，內地公司銳意發展亦是意料中事。

「恒馳」近日在香港大賣廣告，惟廣告均只有概念圖，方保僑說：「恒大在香港有上市，推出任何產品亦會影響股價，其實它在網上發布會時是有真車展示的，但估計恒大有自己的考慮，最後才決定以概念圖作近期的宣傳，嘗試以品牌帶動產品。買新車通常會等 3 至 6 個月，現在產品只有概念圖，估計見到實物的時間會更長，看到實物才能再下進一步評論。」

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

方保僑直言品牌效應非常重要，以電動車龍頭品牌 Tesla 為例，市值已是全球汽車品牌之冠，比百年品牌如寶馬（BMW）、豐田（Toyota）等市值都要來得高，可想而知行業極有潛力，藉著催谷品牌知名度，恒大在未來涉足電動車行業上必然更有利。

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「恒馳」在電動車的對手是龍頭 Tesla ，還是其他？

恒大集團核心業務為地產，旗下有多項業務，亦曾跟國外電動車品牌合作，進軍電動車行業早有先兆。方保僑說：「汽車行業涉及多項技術，非常複雜，但大部份技術都能買到。那怕是 Tesla 亦不可能整架車完全由自己製作，電池、波箱、軚盤等必須跟其他公司合作。但汽車始終不是模型，它基本上是一種工藝，只是將零件組合在一起是肯定滿足不到消費者，製作汽車需要專家、設計師等專材群策群力，提高耐用性、性能、外觀，推出產品後要接受用戶反饋，經多年磨合後才能做出優秀產品。愈早起步，愈快能沉殿出優秀的產品。」

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Photo：恒大集團、何志衡

撰文 : 陳文政

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