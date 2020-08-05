GOVEK 薰衣草三種紫色獨立包裝口罩 莎莎售$78/30個

莎莎表示即時發售 GOVEK 薰衣草紫色三色成人口罩。



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店方指，GOVEK 薰衣草口罩提供三種不同深淺程度的紫色，過濾效率 BFE/PFE≥95%，一盒30 個全獨立包裝。此口罩為中國製造。莎莎全線分店有售，售完即止。

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▲ GOVEK三色口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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