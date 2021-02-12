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【疫市直擊】免傳統技藝失傳　上海旗袍裁縫疫市頂硬上

商管策略 15:27 2021/02/12

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老上海旗袍代表傳統東方美，也是當代女性時代象徵，款式優雅風格獨特；時至今日，度身訂造旗袍老店舖寥寥無幾，一針一線手作，真絲綢緞繡花布、車縫技術等手工實屬罕有。倆裁縫師在錦龍洋服公司踏進第九個年頭，小小舖位五臟俱全，內裡劃一邊車工縫補間做，一邊精購幅幅衣料綢緞可供挑選。

遊客絕跡轉推室內攝影體驗 租借旗袍店生意靠本地客逆轉見下頁

新冠肺炎疫情持續超過 1 年，佐敦錦龍洋服負責人黃雪妹向 SME.hket 記者透露：「我們專做長輩老友記生意，主打嫁娶婚宴擺酒禮服，疫情下客源減少，幾乎沒有定單很難維持下去，早前政府進行封區檢測已有數日暫停營業，2 月 8 日已提早關門休息。」

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

本來補衫、改褲等服務一向有人光顧，但新冠肺炎疫情改衫生意亦較以往少。黃雪妹指，10 至 30 元改衣費收入微不足道，只為服務街坊熟客才做下去。禍不單行，去年 6 月業主趁疫情緩和加租 500 元，至今沒有下調；加上水電媒和差餉等雜項開支，小店經營百上加斤，長遠難以應付。

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傳統中食療產品難拓新市場？陳皮商：客人口碑是最佳宣傳見下頁

自新冠肺炎疫情政府實施出入限制後，黃雪妹稱在杭州運來真絲布料供應暫停，不進口所以資源短缺，當下尖沙咀高質布料大漲價，惟有轉到深水埗挑選，從中少量入貨絲綢。

「現時找工作十分困難，所以我們慢慢做下去。」她說。

事事虛擬紮作行業式微？老行尊：本土傳統技藝有市場見下頁

面對新冠肺炎疫情，難得一班手匠人單靠技能為生活默默耕耘。他們是社會小角色，繼續以共同扶持精神，努力經營幹活為經典國綷撐下去。

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撰文 : 鍾采餘

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