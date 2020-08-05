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【附購買連結】BFE/PFE≥99%!日本城港產口罩即時訂購 平均$55/30片

行內熱話 12:55 2020/08/05

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日本城網店即時預購 Smile365 口罩。
 
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日本城表示，即時提供第 2 輪預購，登入網店就可以預購口罩。售價為 1 套 2 盒 $110 每人限預購2套。

Smile 365三層掛耳式口罩30片裝(每5片獨立包裝 共6包)
成人尺寸17.5x9.5cm
-使用99%過濾材質*
-通過BFE、PFE測試≥ 99%
-5片獨立包裝設計 共6包方便衛生
-預購口罩數量共約3600盒
-網店預購之口罩於8月19日至22日取貨 

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Smile 365三層掛耳式口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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