【附購買連結】BFE/PFE≥99%!日本城港產口罩即時訂購 平均$55/30片

日本城網店即時預購 Smile365 口罩。



【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

日本城表示，即時提供第 2 輪預購，登入網店就可以預購口罩。售價為 1 套 2 盒 $110 每人限預購2套。

Smile 365三層掛耳式口罩30片裝(每5片獨立包裝 共6包)

成人尺寸17.5x9.5cm

-使用99%過濾材質*

-通過BFE、PFE測試≥ 99%

-5片獨立包裝設計 共6包方便衛生

-預購口罩數量共約3600盒

-網店預購之口罩於8月19日至22日取貨

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

▲ Smile 365三層掛耳式口罩

口罩訂購網址<<

【其他內容】 【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

【其他內容】 【有片睇】東張西望主持型戴透明口罩! 類似透明口罩未必可防新冠肺炎?

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l