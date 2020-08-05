【疫市營商】疫情旅遊零售業同遭殃　Booking.com・Nike裁過萬名員工

新冠肺炎疫情重創全球營商環境，不少大企業今年業績大跌，當中旅遊業及零售業更成為重災區。運動品牌 Nike 和全球訂房網站 Booking.com 近日宣布裁員，預計有過萬名員工受影響。

虧損近8億 Nike再宣布裁員

據 Nike 最新業績顯示，公司受到疫情影響，其淨虧損達到 7.9 億美元，而去年同期的淨利則為 9.89 億美元。公司在發表業績後，宣布於美國奧勒岡州的全球總部裁員至少 500 人，當中被裁的職位包括 Nike 的領導團隊成員和相關的行政助理。

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Nike 表示，裁員雖會為公司帶來 2 億至 2.5 億美元支出，但公司總裁兼執行長（CEO）John Donahoe 指，裁員是為了加快品牌轉型、快速應對增長機會，以及和培養新領導者。

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國際旅遊收益損失過千億 訂房網站全球裁員

至於旅遊業同樣因新冠肺炎疫情而需裁員保命，時令新興的網上服務也不能例外。全球訂房網站 Booking.com 計劃在全球裁員近 1/4 員工，而公司在全球擁有 1.7 萬名員工。公司發言人表示，疫情嚴重打擊公司業務，因此他們需要裁減員工，預計有至少 25% 的全球員工將受到影響。

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）早前發表報告指出，僅今年 1 月至 5 月，國際旅遊收入損失高達 3,200 億美元，比 12 年前金融風暴時期的損失還量增加 3 倍以上。

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Photo﹕Travelarz、Alter Nike、Booking.com