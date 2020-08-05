【良心企業】日本版「太陽馬戲團」疫情不裁員　休演期鼓勵員工增值兼8月復出

今年 6 月，加拿大太陽馬戲團（Cirque du Soleil，曾譯索拉奇藝坊）申請破產保護，3 ,000 名員工前路茫茫。至於被譽為世界三大馬戲團之一的日本「木下馬戲團」，雖然在新冠肺炎疫情下被迫休演，團隊收入大減，但至今仍沒有解僱任何員工，更成功在 8 月復出。

老牌馬戲團疫情下堅持不裁員

這個有 118 年歷史的馬戲團，每年達觀眾 120 萬人次，規模媲美知名的日本寶塚歌劇團。但自新冠肺炎疫疫情爆發，馬戲團於 2 月的金澤公演結束後，決定宣佈休演。近 5 個月的休演期間沒有任何收入，但仍要維持固定開支。不過，跟太陽馬戲團相比，木下馬戲團不但到目前為止沒有解僱 1 名員工，反而在 8 月初於東京立川市再次演出，當時 900 張門票立即售罄。

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▲ 被譽為世界三大馬戲團之一的日本「木下馬戲團」，至今仍沒有解僱任何員工。

利用休演時間考取牌照

團長木下唯志表示，在新冠肺炎疫情期間即使沒有表演機會，團員每天還會繼續練習。在休演的 5 個月裏，他們每個星期依舊固定排演，透過網上直播，讓觀眾也能看到他們的努力。作為一個經營者能做的，就是讓員工的收入維持穩定。休演期間，木下唯志還鼓勵幾個日本團員考取熔接、吊車等操作執照，這不但可以令馬戲團幫助實務運作，而且團員從馬戲團退役後還擁有其他技能維生，不怕被社會淘汰。

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▲ 在休演期間，團員自發製作口罩送給當地的安老院

「良心馬戲團」除了堅持不裁員，還自發製作口罩送給當地的安老院。在休演前最後一場的表演地點在金澤，可惜只演出一場就被迫暫停，而團員在留在金澤期間，發現附近安老院的院友因為買不到口罩而感到不安，於是團員用工餘時間，製作口罩送到附近的安老院。

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Photo：木下大サーカス、READYFOR