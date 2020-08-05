【教你輕鬆買】唔駛四圍搵! 不用靠運氣! 屈臣氏自家口罩預訂攻略

雖然近日屈臣氏口罩不時在百佳、屈臣氏分店和網站發售，但對一般打工仔而言，根本無時間去搶口罩。但原來屈臣氏各分店提供屈臣氏口罩預訂服務。

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現時屈臣氏各分店皆有提供屈臣氏口罩預訂服務，記者為此特別到屈臣氏分店查看。屈臣氏店員表示，暫時店方是提供屈臣氏 Level 3 口罩的訂購服務，但要訂購是有一個條件，就是要在店內購買指定金額，即可以低至 $109.9 購買一盒 30 個的屈臣氏 Level 3 口罩。屈臣氏 Level 3 口罩的規格資料，可按此瀏覽。

店員表示，本來之前買家是需要購買滿 $300 才可購訂購一盒，由即日起只需要購買 $150 即可以訂購一盒口罩。相信對一般買家而言，這個條件較易達到。問及店員在訂購後何時才可取口罩時，店員沒有正面回答，只指買家訂購後若口罩到貨，即會接到通知取貨，相信不會等太耐。事實上，現時每隔數天就有屈臣氏 Level 3 口罩快閃開售的情況下，等待取貨時間應該不會太久。

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▲ 屈臣氏自家 Level 3口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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