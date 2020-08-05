【附購買詳情】 BFE/PFE 99%! 港廠 GoldPro Mask 彩虹 TYPE IIR 口罩 售$88/50個起仲包郵

近來香港口罩廠已從生產藍白兩色口罩，變為生產彩虹多色口罩。例如 GoldPro Mask 這間香港口罩廠，最近就推出包括天藍色，純白色，粉紅色和淺紫色等顏色口罩的優惠。

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GOLDPRO MASK 最新推出口罩優惠，以特價發售口罩，名額有 1000 盒。

1.獨立包裝

顏色:石灰白,天空藍,淡粉紅,薰衣草紫

一盒50個

原價 $120/盒， 優惠價 $108/盒

2.非獨立包裝-天藍色

一盒50個

原價 $100/盒，優惠價 $88/盒

注意買家購買兩盒口罩可獲包郵優惠，買滿五盒再多送 1 盒，詳情向廠方查詢。此外凡購買者like + 公開 share 此帖，更免費隨機送多 10 個獨立包裝口罩。

▲ GoldPro Mask 口罩提供 4 種顏色

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GOLDPRO口罩規格



-BFE 99%

-PFE 99%

-EN 14683 TYPE IIR

-成人尺寸

-香港製造

口罩購買連結<< ( Inbox 廠方訂購)

【其他內容】 【附購買連結】VFE/PFE/BFE>99%日本版立體不織布口罩 特價售$68/50個 有三種尺寸

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▲ GoldPro Mask 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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