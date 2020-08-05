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【禁堂食】限聚令商住區食店生意跌5成　盼政策推出前跟業界溝通

業界頭條 09:02 2020/08/05

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新冠肺炎肆虐，政府日前宣布禁堂食令、2 人限聚令、戴口罩令等措施延長至下周二（8 月 11 日），新開業餐廳苦不堪言，盼政府在新決策上實施前能提前跟業界溝通減低對生意影響。

6 月中開業、位於住宅商業混雜的上環 Lee Laksa，創辦人 Jay Chim 坦言，在新限聚令下堂食營業額大減 7 成，外賣業務雖增長 3 倍，惟拉上不能補下，整體生意跌近 5 成。他說：「因為我們店舖屬新開業，無法受惠政府防疫基金 1.0、2.0 。希望政府未來會有第三輪救助業界措施吧，現時我們仍是保持觀望。堂食每枱限兩人影響甚大，但做到多少有多少。」

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Jay 稱其餐廳多屬 6 人枱，在限聚令下做生意時確頗不方便，再加上市民擔心新冠肺炎疫情，基本上最多只得 3 至 4 成入座率。他又說：「我們當然明白有限制措施是為了控制疫情，但一定要平衡民生。希望政府在實施新政策時可跟業界提前溝通，避免出現上星期全日停堂食的情況，因對市民和業界的影響實在太大了。」

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撰文 : 陳文政

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