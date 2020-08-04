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【保就業幫唔到】課後班承辦商批教局缺復課指引　業界陷絕境數千人隨時失業

業界頭條 19:04 2020/08/04

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新冠肺炎肆虐，教育局宣布新學期將以網上形式復課（即毋須返校聽課），有補習和課後班承辦商直斥教育局欠清晰指引，最壞情況恐怕是補習社等業界將有數千人失業。

成立逾 30 年的香港導師會，業務包括補習中介、課後班中介等，創辦人何世杰直言，教育界在新冠肺炎疫情期間備受忽視：「政府向商界推出各種補助計劃，麻雀館、夜總會、健身室，動輒獲 6 位數字資助，但補習社為莘莘學子默默付出，作為教育類別竟然僅得 4 萬港元。現在很多專門提供校內課後課程的承辦商其實已危在旦夕。」

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何世杰指出，由 １ 月學校停課至今、面授課堂已停止長達 7 個月，部份承辦商至今近乎零收入，過往與數十間中小學合作的大型承辦商情況最差，例如旗下 500 位兼職導師因全屬兼職，所以「保就業計劃」無法涵蓋，承辦商無力支撐的話，恐怕會有數千名為教育默默付出的員工失業。

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何世杰又說：「承辦商亦要為員工負責，畢竟解約是要按導師合約賠償。現時承辦商如同被教育局間接推入火坑。為甚麼我們從事教育行業，卻偏偏在教育局管理底下活得比任何行業還卑微？早前公布取消面授改以視像授課，其實衍生的問題教育局有考慮嗎？軟硬件配套追不上的低收入家庭學生如何呢？中六 DSE 課程停近半年進度嚴重脫軌的學生如何補底？小學生長時間使用電腦影響專注力發展又如何處理？取消面授不是一刀切便完事的。教育局到底有沒有認真想過如何處理？」

何世杰強調，更希望教育局可以提供個深思熟慮、貼地的政策，讓一眾學生可以在新冠肺炎疫情下仍能茁壯成長，讓從事教育行業的同工仍能有平台繼續提供優質服務。

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撰文 : 陳文政

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