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【疫市營商】疫情衝擊全球中小企！日本澳洲過百企業破產・GDP最少跌1％

業界頭條 16:32 2020/08/04

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新冠肺炎肆虐全球，同時重創各國經濟。日本至今已有超過 400 間企業倒閉；整個亞太區當然也不好過，有調查機構預計澳洲將會有 10% 的企業將會在政府的資助措施終止後，申請破產。

逾400間企業破產 東京成重災區

據日本帝国銀行調查顯示，截至 8 月 3 日日本已有 406 間企業因新冠肺炎疫情倒閉。當中以居酒屋及餐館為主的餐飲業倒閉數目最多，高達 56 間。其次為酒店及旅館，有 48 間倒閉，食品批發業則排行第 3，有 27 間企業倒閉。至於按地域來看，東京的破產企業最多，有 97 間。其次為大阪和北海道，分別有 42 間和 23 間，即城市愈大（都道府）企業倒閉愈嚴重。

【相關文章】疫情肆虐・經濟不穩　中小企破產率今年增2倍 服務業重災區

截至8月3日日本已有406間企業因疫情倒閉，當中以餐飲業倒閉數目最多

東京的破產企業最多，有97間;其次為大阪及北海道，分別有42間和23間。

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餐飲業銷售額大跌 料 1 成澳洲企業破產

至於澳洲的營商環境同樣因新冠肺炎疫情大受影響，消費市道疲弱。當地第 2 季零售銷售下跌 3.4%，超過市場預期，並創下自 2000 年推出商品及服務稅以來的最大跌幅。當中咖啡店及餐廳的零售銷售大跌 29.1%，而服裝、鞋類和個人配飾的銷售亦下跌 22%。雖然澳洲政府推出一系列措施協助中小企，但會計師事務所德勤（Deloitte）預計，政府的刺激經濟措施在今年 9 月完結後，將會有 10% 的企業出現破產危機，當中酒店餐飲、服務業和運輸業的企業面臨倒閉的風險最大。

料亞太區 GDP 跌 1.3%

法國裕利安怡（Euler Hermes）預計，全球企業破產宗數未來兩年內將激增 35% 至歷史新高（其中 2020 及 2021 年分別上升 17% 及 16%），而大部分企業破產將出現於 2020 年下半年至 2021 年上半年期間。未來兩年企業破產的年複合增長率（CAGR）為 16%，跟 2008 年時金融危機時的水平相若。

裕利安宜亞太區高級經濟師黃黎洋估計，2021年底亞太區企業破產數量將上升 31%，2020 年本地生產總值（GDP）預測由 4 月時的 -0.6% 進一步調低至 -1.3%，其中運輸、汽車、零售及紡織業因「封城」等防疫措施，成為最易受打擊的行業。

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Photo：TEIKOKU DATABANK、pixabay、ancorena@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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