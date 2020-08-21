【疫市營商】解決有貨無人送積壓難題　「眾包」突破物流格局

▲ Pickupp 聯合創辦人彭子楓（Crystal）

香港新冠肺炎疫情緩和再爆第三波，反反覆覆，不少市民擔心受感染而進行深喉唾液樣本化驗。有本地初創物流平台推出點對點樣本收集服務，讓市民可安坐家中完成化驗。物流業在疫情下挑戰更大，平台除了提供低價和快捷的運速遞服務，更以「眾包」(Crowdsource) 概念，填補傳統物流業需要。

本地初創 Pickupp 主打彈性物流服務，並提供即日送貨。Pickupp 聯合創辦人彭子楓（Crystal）表示，在疫情期間線下物流需求大增，當中同城配送的訂單亦出現增長，特別是日用品、生鮮食品等。除了一般的貨物運送，Pickupp 涉足醫療界，提供醫療物品運送服務，今年 4 月時更推出點對點深喉唾液樣本速遞服務。彭子楓指，這些樣本的運送數量多，且在接收及運送時有一定的要求，又要在短時間內訓練相關人員，傳統物流未必能夠在短時間內安排相關服務。

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以成本及派送時間分派定單

物流市場競爭激烈，要成功突圍並非易事，Pickupp 以「眾包」模式填補傳統物流業所需。彭子楓表示，眾包方案在人手安排較有彈性，可以根據人手及所在位置分派定單運送不同種類的貨品。

此外，不少企業可能要使用即日送件服務，但傳統物流公司的收費較高，因此 Pickupp 為企業提供低價的即日送件服務。現時 Pickupp 已有超過 1 萬間企業使用，當中包括零售、網購、食品等行業。

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▲ 只需4個步驟，即可安排速遞員上門收集樣本

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Photo：Juhan Sonin