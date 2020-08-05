【疫市營商】學生開學不回校飯盒供應收入跌9成　靠「副業」肉食入口生意頂住

香港教育局日前宣布 9 月開學，學校不能提供面授課程直至另行通知，經營學校飯盒供應商處於被動狀態，一切待學校和政府指引再作安排。澳華食品（Ausino Food）主席李張慧美表示，現時新冠肺炎疫情處於緊張狀態，故對教育局措施不感意外。她又說澳華食品早已跟學校簽定年期合約，預早計劃安排飯餐難一時三刻改變：「損失固然有，延遲（上學）也要繼續做好準備」。

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李張慧美指，澳華食品基本主流業務仍是向學校供應午餐和小賣部等，停課令公司失去 8 至 9 成生意；幸而已經營 40 多年的肉食入口業務可以幫補，且跟客戶合作穩定，可望撐過疫情的業務低潮。

李張慧美認為，恢復學校課堂及校內進行課外活動短期應難實現，政府 保障學童安全為重無可厚非，惟有觀望疫情控制進展再作打算；她相信要等新冠肺炎疫情 疫情完全 穩定下來，才可繼續學校食品供應。

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