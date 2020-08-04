【疫市營商】 開學不面對面授課　中小型飯盒商：繼續無生意等死

新冠肺炎肆虐，教育局決定新學年復課僅限於網上授課，有學生午餐公司本打算於新學年追回上半年停課的營業收入，在新政策下亦只能無奈放棄，前路茫茫。

專門供應中學學生午餐飯盒的「樂膳」，現時為 10 多間中學供飯。公司董事聶揚聲表示：「公司 9 成業務做學生午餐飯盒，如果教育局決定開學但只限網上教學的話，毋須回校代表學生不會訂飯，整個行業只有結業。其實由今年 1 月起我們便已經無生意，初時我們以為是短期問題可捱得過， 9 月開課可以恢復生産追回這 8 個月損失；政府朝令夕改，我們很失望、很無助、很憤怒。」

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聶揚聲又表示，大部份學校飯盒供應商都是在工廠大廈做飯盒，所以不會有門市生意，樂膳之前都會有到會之類的業務，所以有百份之十的生意可以做，但隨著限聚令收緊，現在已經是零定單，無生意火燒眼眉。他希望政府能夠想辦法幫助行業，例如中學回校復課時可以分成三段用膳時段確保安全，令飯盒供應商有生存空間。

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