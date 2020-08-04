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【香港造香港芯】MASK PROF. P99 Level 3 口罩 獨立包裝卓悅售 $75/30個

行內熱話 13:37 2020/08/04

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卓悅表示，正開賣香港製造口罩並自家本地生產熔噴布 (香港芯)的MASK PROF. P99 掛耳式成人口罩(獨立包裝) 30個。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

根據此口罩的描述指，口罩提供 PFE > 99% 和 BFE > 99% 防護，等同於ASTM Level 3 及 EN14683 Level 2R水平，原價 $98，現售 $75/30個。全線卓悅分店️️有售。

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【其他內容】 【附購買方法】理的合作網店預告再售港產Level 3口罩! 現貨賣$150/50個

【其他內容】 逆市加價? 盾牌新款 Level 2 口罩到貨! 售$168/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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