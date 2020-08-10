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【疫市營商】疫情波及街市・大牌檔　店主：繼續開檔只為熟客

商管策略 08:21 2020/08/10

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香港新冠肺炎疫情持續，市民日常購買食品的街市一度成為聚眾高危區，但有露天街市的小攤檔照常開檔，不是「有抗體無有怕」，也不是利錢高,，只為服務街坊。

佐敦露天街市兩旁「綠頂小檔」林立，其中一檔售賣幾款用竹籮盛著沙葛、琵琶葉、老莧菜頭及香草等。菜檔檔主郭先生表示，新冠肺炎疫情嚴峻市民減少外出，生意淡薄自不待言，但其貨品有特色故仍有小量熟客支持，惟客流量減少改變營業時間，逢周六、日才收舖休息。

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菜檔檔主郭老闆

郭先生指：「當年沙士疫情很消散，市道半年便回復正常，故新冠肺炎相對更嚴重。6 月底疫情曾緩和之際市民出外意慾大，生意應略有好轉；當前生意額只佔平時的一半，以住售賣一日的貨品今時兩天才完全售出所有貨品。」

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熟食攤檔最新規例2人一枱，惟食客屈指可數。

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鄰近菜檔的熟食攤檔食客屈指可數

政府「禁堂食令」由全日「放寬」至黃昏 6 時後，惟日間光顧大排檔客人屈指可數。有業界認為，最新規例 2 人一枱，兩枱之間隔 1.5 米社交距離，餐廳食肆面積細少，未能容納多張桌子供食客使用。

鄰近菜檔的熟食大牌檔生意也受新冠肺炎疫情影響。大牌檔負責人透露，晚市堂食仍禁，而外地客是主要客源，生意必然受損；舖租照交不在話下，客人稀少才致命，原本 3 名樓面侍應改為只請 1 名侍應節省開支；早午市盅頭飯和中式茶市點心出品盡心盡力，但客源減少以至蒸量也減少。

熟食攤檔因客源減少以至蒸量也減少

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撰文 : 鍾采餘

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