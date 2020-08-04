【SME學堂】課金賺錢Out・Like數變現金In？美金融初創推「網紅信用卡」

在網紅盛行的年代，他們大多是靠廣告、觀眾「課金」等賺取收入。有美國金融初創公司就看準網紅經濟，推出「網紅信用卡」，讓高人氣的內容創作者把 YouTube 上的訂閱數、Instagram 收到的愛心數目變成實質的現金回饋，現時已吸引 70 位擁有百萬粉絲的網紅申請。

網紅申請信用卡門檻高 成創業契機

美國金融初創企業 Karat 共同創辦人 Eric Wei，原先在 Instagram 任職產品經理，負責直播串流相關業務。他發現許多高人氣的網紅雖然收入豐厚，但因收入不穩定兼難以「證明」，申請信用卡時往往碰壁，甚至連銀行帳戶也沒有。

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▲ Karat會依持卡人的消費習慣、所屬平台以及經營類別給予2%至5%的現金回贈

事實上，在規模達到 150 至 200 億美元的網紅行業中，不少創作者雖然賺了很多錢，結果只能申請到需要存款保證金的「押金信用卡」或額度不高的「學生卡」。Eric 因而創辦了 Karat ，並推出「Karat Black Card」，持卡人在任何接受 Visa 的店舖都可消費，公司還推出免年費等優惠。

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為網紅提供現金回贈 建立網紅消費鏈

Karat 信用卡除了可以作一般消費，同時為持卡人提供專屬的現金回贈。Karat 會依持卡人的消費習慣、所屬平台以及經營類別給予 2%至5% 現金回贈。例如，YouTube 的分紅模式相對成熟，在 YouTube 有 10 萬訂閱數會比在 TikTok 有百萬粉絲享有更高回贈。

現時信用卡只接受超過 10 萬 fans 的全職網紅申請，未來 Karat 會為兼職或入門的內容創作者推出普通卡，最終的目標是垂直整合「網紅消費鏈」，為網紅度身訂造財務工具、金融服務、處理稅務問題等。

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Photo：Karat、freepik