  • 29°C
香港時間 : 2020804日 (二) 15:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【SME學堂】課金賺錢Out・Like數變現金In？美金融初創推「網紅信用卡」

商管策略 10:52 2020/08/04

分享：

在網紅盛行的年代，他們大多是靠廣告、觀眾「課金」等賺取收入。有美國金融初創公司就看準網紅經濟，推出「網紅信用卡」，讓高人氣的內容創作者把 YouTube 上的訂閱數、Instagram 收到的愛心數目變成實質的現金回饋，現時已吸引 70 位擁有百萬粉絲的網紅申請。

網紅申請信用卡門檻高 成創業契機 

美國金融初創企業 Karat 共同創辦人 Eric Wei，原先在 Instagram 任職產品經理，負責直播串流相關業務。他發現許多高人氣的網紅雖然收入豐厚，但因收入不穩定兼難以「證明」，申請信用卡時往往碰壁，甚至連銀行帳戶也沒有。

【相關文章】時裝業疫情下加速數碼轉型　網紅KOL帶貨・消費者品牌直接互動

Karat會依持卡人的消費習慣、所屬平台以及經營類別給予2%至5%的現金回贈

事實上，在規模達到 150 至 200 億美元的網紅行業中，不少創作者雖然賺了很多錢，結果只能申請到需要存款保證金的「押金信用卡」或額度不高的「學生卡」。Eric 因而創辦了 Karat ，並推出「Karat Black Card」，持卡人在任何接受 Visa 的店舖都可消費，公司還推出免年費等優惠。

【相關文章】GU虛擬模特兒示範穿搭 營銷效果更勝真人網紅

為網紅提供現金回贈 建立網紅消費鏈

Karat 信用卡除了可以作一般消費，同時為持卡人提供專屬的現金回贈。Karat 會依持卡人的消費習慣、所屬平台以及經營類別給予 2%至5% 現金回贈。例如，YouTube 的分紅模式相對成熟，在 YouTube 有 10 萬訂閱數會比在 TikTok 有百萬粉絲享有更高回贈。

現時信用卡只接受超過 10 萬 fans 的全職網紅申請，未來 Karat 會為兼職或入門的內容創作者推出普通卡，最終的目標是垂直整合「網紅消費鏈」，為網紅度身訂造財務工具、金融服務、處理稅務問題等。

【相關文章】老闆親自上陣直播賣電器　銷售額逾65億勝網紅促銷

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：Karat、freepik

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【FinTech轉型】德意志銀行採Symphony平台　30億客戶經WhatsApp跟銀行溝通
2020/06/25
【FinTech轉型】德意志銀行採Symphony平台　30億客戶經WhatsApp跟銀行溝通
【香港FinTech】WeLab Bank 推無卡號 Debit Card
2020/07/22
【香港FinTech】WeLab Bank 推無卡號 Debit Card
疫情 Fintech 社交平台 創業 市場拓展 網紅 金融服務 YouTube KOL Instagram

上一篇文章

【疫市營商】老牌麵廠也轉型 開網店賣粉麵兼賣各國生果

下一篇文章

【疫市營商】東奧延辦住宿預訂取消　Airbnb轉辦網上奧運體驗活動救收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹