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【有片睇】東張西望主持型戴透明口罩! 類似透明口罩未必可防新冠肺炎?

行內熱話 04:38 2020/08/04

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昨晚的東張西望，主持人區永權及陳貝兒配戴上透明口罩，惹來不少觀眾的注意。究竟透明口罩是甚麼產品呢?

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事實上，類似的透明口罩在日本十分常見，主要用作業務用途，如飲食店、美容室等等。方便用戶可以無口罩阻擋下，以「真面目」直接面向客人。例如這款由日本公司推出的 k-ben 透明口罩，本身是如一般常見 PET 透明膠片所製成，藉摺合方式「摺成」口罩形狀使用。因此，其結構跟市民常用、擁有熔噴布的三層口罩分別很大。

主持人區永權在IG 貼出戴上透明口罩的照片。

從功能上，這款透明口罩跟常見的防飛沬頭罩十分相似，確實可以防正面的飛沬，但它是靠不透氣的膠片去阻止飛沬，並沒有過濾病毒效果。亦因要讓用戶呼吸，透明口罩跟面部的空隙頗大，未必可以防止大部分用戶所噴出的飛沬，或防止空氣中的微飛沬進入用戶面部，所以防疫效果成疑。從有侷 k-ben 透明口罩的網店介紹所見，亦沒有提及其相信防疫性能，只提及可防飛沬。相信類似的透明口罩，只適合在低風險環境使用。

這款透明口罩可在日本網站購得，售 2200 日元 20 個。

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 k-ben 透明口罩

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 k-ben 透明口罩

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 k-ben 透明口罩

k-ben 透明口罩的摺合方式

從片中可以看到透明口罩的結構簡單

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撰文 : 張文啟

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