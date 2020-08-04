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【最後一間關閉】Samsung 電腦生產線完全撤出大陸 裁員近千人

行內熱話 02:43 2020/08/04

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隨著在中國生產成本上漲，加上中美貿易戰帶來的不穩定因素，近年不少品牌都考慮將生產線撤出中國。近日 Samsung 表示，會暫關閉在蘇州電腦廠房，僅留下研發部門，這亦是 Samsung 在中國最後一間電腦廠房。 

 日前，蘇州 Samsung 電子電腦有限公司在 7 月 29 日發布了《致員工的相關說明》通告，內容表示為了應對形勢和市場的變化，三星總部調整發展戰略，公司產品將專注於研發工作，除研發部門外，其餘人員的勞動合同履行均受到影響，公司擬與受影響的員工協商解除勞動合同。Samsung 亦向內地媒體確認，調整蘇州 Samsung 電子電腦有限公司的經營模式，由生產向研發為主進行轉型。

據悉，Samsung 蘇州電腦工廠約有 1,700 名合同制員工，其中半數員工受到關廠的影響，但不包括研發部門的員工。Samsung 表示，會通過關係社、協作單位等各種資源安排專場招聘會，幫助受影響的員工重新就業。

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撰文 : 何兆洋

疫情 就業 裁員 貿易戰 貿易 蘇州 中國 Samsung 中美貿易戰

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