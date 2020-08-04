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屈臣氏 Level 3 口罩仲有現貨! 屈臣氏網店有口罩套裝賣

行內熱話 02:35 2020/08/04

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近日屈臣氏 Level 3 口罩雖然不時在各百隹和屈臣氏門市開賣，但仍有不少人無法購得口罩。事實上，其實近日屈臣氏網店有一款屈臣氏 Level 3 口罩套裝不時有貨!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

近來屈臣氏賣口罩時，很喜歡以套裝發售，例如中衛口罩就是以連搓手液的套裝發售。但講到最「出位」，就是這套 「WATSONS口罩及鹼性水套裝」。這套裝售 $340，連一盒價值 $109.9 的屈臣氏 Level 3 口罩，以及 24 支屈臣氏鹼性水的「超大骨」。如果大家只想購買口罩的話，這個組合當然不抵買。而且如果大家選擇自取的話，搬水都「搬餐死」。

如果店方能增加屈臣氏 Level 3 口罩的單購版發售數量，或配上其他實用產品作套裝，相信會更受買家歡迎!

【其他內容】  【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

 

屈臣氏 Level 3 口罩套裝

 口罩購買網址<<< 

【其他內容】 【附購買方法】理的合作網店預告再售港產Level 3口罩! 現貨賣$150/50個

【其他內容】 逆市加價? 盾牌新款 Level 2 口罩到貨! 售$168/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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