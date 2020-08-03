【口罩隨意門】意大利推 CLIU 高科技透明口罩！進食方便兼有 5 層過濾

新冠肺炎疫情持續，現在口罩已經變成必須品。但大家總有想進食的時候，所以，終於有公司設計出可重用的透明揭蓋口罩 CLIU，當中更採用了 5 層特殊過濾網，型格之餘十分實用。

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意大利米蘭公司推出一款名為 CLIU 的可重用口罩，外表像半臉面罩，能工具臉型調整尺寸。有趣的是口罩的部份採用材質柔軟的透明可揭蓋，上面噴上防霧膜能重複使用。而像進食時大家更可將透明蓋揭開，十分方便。

▲ 採用材質柔軟的透明可揭蓋。

不過 CLIU 口罩亦兼顧過濾效能，當中加入了特殊的 5 層過濾器，濾芯可以更換。除此之外，升級版口罩更內置了麥克風、藍牙等智能功能，使用專屬 App 能偵測周圍花粉、病毒散佈量，甚至偵測到使用者心率，能告知使用者現時的「危險」程度。現時 CLIU 口罩在眾籌 網站 Indiegogo 上集資，口罩連 3 個濾芯售價為 €68（約 HK $624）；升級版連 3 個濾芯售價為 €175（約 HK $1,607），共有 5 色選擇，大家有興趣嗎？

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▲ CLIU 的可重用口罩

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▲ 升級版口罩能連接專屬 App，偵測使用者現時的「危險」程度。

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