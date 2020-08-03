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【發掘新商機】恒大健康推 6 款新能源車 「恒馳」目標指向全世界

行內熱話 23:17 2020/08/03

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在港上市的恒大健康（00708），正式在內地發佈 6 款新能源車，並命名為「恒馳」。6 款新車的外觀相當前衛，原來是出自著名設計師手筆，希望進軍全球市場。

恒大健康推出新能源汽車其實有跡可尋，6 月時便收購瑞典的電動車公司NEVS 股權，而早前亦早前亦有自主研發的消息。今次推出的 6 款新作，分別為恒馳 1、恒馳 2、恒馳 3、恒馳 4、恒馳 5 及恒馳 6、車型包括房車、SUV、MPV 等全系列，覆蓋 A 至 D 全級別。

恆馳 3 屬 C 級 SUV，運動感強。

從外觀上的來，這批新車十分前衛，原來出自國際設計大師手筆，包括 Anders Warming、Michael Robinson、丸山公顧等，廠方指望以打造藝術品的態度創作頂級車款。據指，恆大健康目前已擁有動力電池、動力總成、整車製造、汽車銷售及智慧充電的技術及工廠，換言之整條產業鏈均可不假外求，目標在 3 至 5 年內力爭成為世界最大規模的新能源汽車龍頭。

恆馳 6 為 A 級 SUV。

恆馳 4 是一款 7 座純電MPV。

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撰文 : 張文啟

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