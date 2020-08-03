【附購買網址】Medicom 醫用獨立包裝口罩 萬寧網店剛上架 售$150/40個

在各國口罩中，Medicom 口罩一直是名牌中的名牌。記者在萬寧網店發現，Medicom 口罩剛上架。

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今次萬寧網店發售的 Medicom 口罩，是醫用獨立包裝口罩 40 個裝。店方指，此口罩符合最新ASTM 1 級面罩標準， 細菌過濾效率(BFE)大於 95% ，顆粒過濾效率(PFE)大於 95% ，售價為 $150盒/40個。每單最多只可買兩盒。

至截稿前，此口罩尚未開售，大家想購買的話，就要不時瀏覽萬寧網店，查看是否已開售啦!

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▲ Medicom 醫用獨立包裝口罩萬寧網店剛上架

口罩購買網址<<< (尚未開售)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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