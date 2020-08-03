【禁堂食令】運輸署去信九巴! 指無授權九巴總站放椅子給市民午膳

早前九巴因應政府的全日禁堂食措施，所以決定在三個巴士總站安排多張椅子供市民使用作午餐之用。不過九巴接獲運輸署信件，指九巴做法未獲授權。

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因九巴安排椅子放在佐敦巴士總站、屯門站總站及大圍站總站供市民用餐一事，九巴接獲運輸署信件，信中指九巴事前未有通知署方，會將私人物件放在政府土地上，此事亦未獲署方授權。

運輸署回覆傳媒查詢指，因為巴士總站是政府土地，如想藉巴士總站作其他特別用途，必須獲有關部門批准。但在今次事件上，運輸署仍是同意及感謝九巴的安排。

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