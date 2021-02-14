【香港製造】疫情下本地粉麵廠銷情企穩　街坊生意保持質素自有回頭客

香港新冠肺炎疫情稍為受控，街上購物人流逐漸回復平常，尤其生活必需品市況。有本地粉麵廠業界指市民往門市買麵製品增多，但因疫情阻礙交貨運送，影響經營。

位於油麻地的大同粉麵廠，有近 50 年經營歷史。負責人嫦姐指，以住只做街坊生意居多，近年也吸引外地客閒時亦多人光顧購買粉麵餅、雲吞皮、上海皮、腸粉等食材。新冠肺炎疫情告急，靠街坊客生意尚算穩住陣腳，客人覺得出品美味可口的話就是骨幹，會回頭光顧。

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嫦姐強調，大同家製作的麵粉是以「街客」為主，另外供應給部份食肆。去年新冠肺炎疫情嚴重時交貨運送困難，但現時經已回復正常。此外，特地到門市買麵製品的市民增多，補回食肆訂貨減少的損失，整體產量亦尚算平均。

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