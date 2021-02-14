  • 22°C
香港時間 : 2021214日 (週日) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】疫情下本地粉麵廠銷情企穩　街坊生意保持質素自有回頭客

商管策略 17:38 2021/02/14

分享：

香港新冠肺炎疫情稍為受控，街上購物人流逐漸回復平常，尤其生活必需品市況。有本地粉麵廠業界指市民往門市買麵製品增多，但因疫情阻礙交貨運送，影響經營。

位於油麻地的大同粉麵廠，有近 50 年經營歷史。負責人嫦姐指，以住只做街坊生意居多，近年也吸引外地客閒時亦多人光顧購買粉麵餅、雲吞皮、上海皮、腸粉等食材。新冠肺炎疫情告急，靠街坊客生意尚算穩住陣腳，客人覺得出品美味可口的話就是骨幹，會回頭光顧。

冷麵小店都推情人節優惠？店主：只想大家開心過節見下頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

嫦姐強調，大同家製作的麵粉是以「街客」為主，另外供應給部份食肆。去年新冠肺炎疫情嚴重時交貨運送困難，但現時經已回復正常。此外，特地到門市買麵製品的市民增多，補回食肆訂貨減少的損失，整體產量亦尚算平均。

味千拉麵中國去年或蝕逾 1.3 億 日本連鎖拉麵始祖隨時沒落？見下頁

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】<<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 鍾采餘

相關文章

【疫市營商】咖啡店結合自助洗衣　西營盤文青聖地吸年青客
2021/02/10
【疫市營商】咖啡店結合自助洗衣　西營盤文青聖地吸年青客
【管理Tips】推卸責任・缺乏遠見　遇上3種「豬隊長」打工仔如何拆解？
2021/02/10
【管理Tips】推卸責任・缺乏遠見　遇上3種「豬隊長」打工仔如何拆解？
【疫市筍工】政府請郵務員　只需DSE學歷・頂薪35000元
2021/02/10
【疫市筍工】政府請郵務員　只需DSE學歷・頂薪35000元
商業營銷 疫情 小店 食品 油麻地 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【SME學堂】羽絨變潮物售價7000元仍熱賣！Canada Goose以電貿反攻疫市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣