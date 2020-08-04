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【疫市營商】 網上復課校巴公司讚　做好配套先開學對業界更好

業界頭條 09:43 2020/08/04

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新冠肺炎肆虐，教育局宣布新學期將復課，惟教學模式暫擬改為網上教學，有校車公司認為相關決定對他們來說更好。

長榮旅運專營校巴、旅遊巴、屋邨穿梭巴士等業務，負責人葉小姐說：「改做網上教學都是好事，一來新冠肺炎疫情本身令人擔心，二來若非有完善配套，不然復課反而會對我們校巴公司造成負擔。」

【相關文章】復課校巴公司反而蝕更多？「一架車每月唔見2萬元」

葉小姐坦言，上次復課時公司便身受其害，由於高低年級並非同時復課，校巴經常要在半滿座甚至更少人的情況下提供服務，重新開業反而一開工即蝕；現時新冠肺炎疫情未完，家長學童在學校再次染病的風險無法規避，短期內再次要停課又會非常麻煩。

她苦笑說：「除非有很完美的配套，例如復課時是全校全年級一起復課，否則只有高年級使用校巴，我們是連油錢、人工錢都賺不回來的。」

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撰文 : 陳文政

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