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【附下載連結】一田百貨 App 換購台製藍鷹牌 N95 四層醫用/Skater兒童口罩套裝 現貨發售

行內熱話 18:46 2020/08/03

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近來台製藍鷹牌新推出的口罩變回 3 層版本，但不少用戶都希望購買高防的 N95 四層版本口罩。今次一田百貨新推出的口罩換購活動，就正可滿足用戶需要。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 一田百貨推出的口罩換購活動，提供 2 款口罩換購。用戶必須使用一田百貨 App，加 500 分和指定金額換購。今次換購的分別為藍鷹牌 N95 四層醫用口兒童罩50個+搓手液，以及 Skater 巧虎兒童口罩10個+搓手液。前者原價為 $295，換購價為 $230 (共有 200 套)﹔後者原價為 $60，換購價為 $48(共有 117 套)。店方提供不同的取貨地點，買家需要注意。這兩套口罩的開售時間為 8 月 4 日至 8 月 17 日，售完即止。成功購買後，就可在指定時間到指定一田分店取貨

進入 App 後，按下「Redeem」版面即可進入。

【其他內容】  【附直購連結】中衛玩色系列口罩 丸屋藥妝店現貨發售

 

藍鷹牌 N95 四層醫用口兒童罩50個+搓手液

藍鷹牌 N95 四層醫用口兒童罩50個+搓手液

一田 App 下載連結

Google 裝置
 
iOS 裝置

Skater 巧虎兒童口罩10個+搓手液

【其他內容】 【附購買方法】理的合作網店預告再售港產Level 3口罩! 現貨賣$150/50個

【其他內容】 逆市加價? 盾牌新款 Level 2 口罩到貨! 售$168/50個

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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