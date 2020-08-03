【附下載連結】一田百貨 App 換購台製藍鷹牌 N95 四層醫用/Skater兒童口罩套裝 現貨發售

近來台製藍鷹牌新推出的口罩變回 3 層版本，但不少用戶都希望購買高防的 N95 四層版本口罩。今次一田百貨新推出的口罩換購活動，就正可滿足用戶需要。

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一田百貨推出的口罩換購活動，提供 2 款口罩換購。用戶必須使用一田百貨 App，加 500 分和指定金額換購。今次換購的分別為藍鷹牌 N95 四層醫用口兒童罩50個+搓手液，以及 Skater 巧虎兒童口罩10個+搓手液。前者原價為 $295，換購價為 $230 (共有 200 套)﹔後者原價為 $60，換購價為 $48(共有 117 套)。店方提供不同的取貨地點，買家需要注意。這兩套口罩的開售時間為 8 月 4 日至 8 月 17 日，售完即止。成功購買後，就可在指定時間到指定一田分店取貨

▲ 進入 App 後，按下「Redeem」版面即可進入。

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▲ 藍鷹牌 N95 四層醫用口兒童罩50個+搓手液

▲ 藍鷹牌 N95 四層醫用口兒童罩50個+搓手液

一田 App 下載連結

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▲ Skater 巧虎兒童口罩10個+搓手液

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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