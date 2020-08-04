【疫市營商】珠寶玉石打磨業疫情下碩果僅存　店主：「捱得幾耐得幾耐」

在經濟好景的年代，珠光寶氣象徵身份地位品味市道繁榮；可惜如今新冠肺炎疫情反覆轉差，華美飾品都藏起來，珠寶玉石業界更是首當其衝，生意已不復當時勇。

翡翠玉器成件背後，由經過玉石開件後多次練成而製作。油麻地甘肅街的「天然翡翠」東主葉穩正接受 SME.hket 記者專訪時表示，其父親早在上世紀 60 年代開始自家製作玉石打磨機之前，已預視到玉石打磨這行業工序，需迎合社會發展的快速生產節奏。

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▲ 天然翡翠老闆葉穩正

時至今日，本港由過去遍地開花專門「𠝹玉石開料」的攤檔近年日漸式微，加上新冠肺炎疫情顧客絕跡等原因，南京街、廣東道及寧波街一帶的玉器集中地，短短 3 個月多間已關門躹躬離場。事實上，疫情下市民勒緊褲頭已甚少人會買玉器，過往葉穩正的店餔因鄰近玉器市場暢旺，不少人途經會內進觀看，現已「人跡罕至」。

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▲ 疫情下多間翡翠玉石店關門

現在網購電貿盛行，葉穩正表示也有部分出售玉器的網店經「天然翡翠」打磨玉石後才交回店舖加工，而打磨玉石的店舖在港是碩果僅存。年逾 60 的葉子正子承父業，最大感概年輕一代抱著一時新鮮的心態，而老一輩的經營者年事已高；內地規模大人工低，許多大玉石已在內地生產及加工，他期望可以一直繼續經營下去。「做得幾耐得幾耐，畢竟任何人也難敵時代巨輪」他說。

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▲ 小型鑽石機剛進行大石切割。

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