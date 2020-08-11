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【疫市營商】手機最毒需嚴防　防疫服務公司推長效消毒紙巾攻消費市場

商管策略 10:21 2020/08/11

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新冠肺炎肆虐，各類防疫產品應運而生，有防疫公司針對零售市場推出手機消毒長效紙巾，盼為品牌拓展新客源。德國 Vitroguard 本身專做 B2B 消毒業務，在新冠肺炎疫情期間推出多項防疫產品，其香港代理 Impel Consulting 主打納米防疫產品及消毒服務，例如以霧化設備將工業用納米消毒劑噴灑兒童遊樂設施、辦公室等場地。

商務發展總監潘育龍（Samuel）表示：「當工業用產品成膜後能有 10 天或以上抗菌功效，而家用裝納米消毒劑則能有 72小時長效抗菌，兩種產品形成的保護膜更經實驗室認證能有效消滅包括新冠肺炎更廣泛的所有冠狀病毒。」Impel 現時客戶群已涵蓋寫字樓、酒店、餐飲、學校等。

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Impel Consulting潘育龍 （左）、陳依迪（右）。

潘育龍坦言，公司營業額在新冠肺炎疫情下大增，第一波疫情爆發時生意暴升 8 倍，到第三波爆發又再次引來大量人士查詢，業務增長 3 成。眼見市場潛力大，Vitroguard 決定推出新商品開拓新的家品零售市場。

Impel Consulting 顧問陳依迪（Edith）說：「公司之前亦有噴壺裝、補充裝、便攜裝等 4 種包裝讓客人在餐具、電腦、文具等地方使用。最近我們會有針對手機的消毒產品，畢竟都市人接觸最多的物品莫過於自己的手機。新的長效消毒電話紙 1 包 4 塊，1 塊有效 7 日，售港幣 48 元，用 1 包即可讓電話消毒 1 個月，相信市場會有相關需求。」

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長效手機消毒紙巾一張有效 7 日。

潘育龍指出，塗層成膜後觸摸 500 次亦不會衰減，比同類防疫產品優勝。因光觸媒、水觸媒等產品需激活，又由於不含酒精（手機紙巾除外，因需要酒精令塗層易於附在手機），也沒有重金屬等致敏源，不會引起敏感，所以能用處嬰幼兒會接觸的器具。他又說：「對比同級數的長效產品來說，我們亦有價格優勢。新產品現時在我們的網店及百老滙開始有售。」

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撰文 : 陳文政

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