【指定分店】韓國製造O2 WEAR KF94 四層高防護兒童口罩 卓悅售 $9.9

卓悅表示，於指定分店即時發售 O2 WEAR KF94 四層高防護兒童口罩。

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卓悅正發售 O2 WEAR KF94 四層高防護口罩1片 (兒童用)，售價為 $9.9。



- 韓國製造，獨立包裝，兒童適用

- 四層結構，高效阻隔顆粒

- 3D立體設計，減少與面部磨擦，舒適透氣，呼吸暢順

- 柔軟而有彈性的耳帶，減低造成耳朵疼痛

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指定分店發售

▶️ 旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下

▶️ 旺角西洋菜南街13號好望角大廈地下

▶️ 旺角登打士街41-43號地下

▶️ 旺角旺角中心一期地下GSA-GSF號舖

▶️ 旺角快富街25號地下

▶️ 旺角弼街71、73號地下

▶️ 葵涌廣場地下23A舖

▶️ 荃灣大河道10-20號登發大廈地下

▶️ 青衣青衣城二期1樓183號舖

▶️ 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

▶️ 屯門V City地下G10舖

▶️ 元朗青山公路81號地下

▶️ 上水符興街27號地下

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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