【疫市營商】老牌麵廠也轉型 開網店賣粉麵兼賣各國生果

新冠肺炎疫情令網上購物成為市民足不出戶的選擇，不少商家亦在這段時期紛紛開設網店，拓展客源。有本地老牌粉麵廠積極轉型，開設網店售賣粉麵之餘，最近亦在網店售賣各國水果，開拓客源。

老牌麵廠開設網店 兼賣生果拓客源

有 44 年歷史的永樂粉麵廠主力生產蝦子麵、菠菜麵、瑤柱麵等手工製粉麵。早年已設立網店售賣各種麵食，而麵廠最近更兼賣各國水果，讓客人以「果欄價」直接購買生果，例如土耳其無花果 16 至 18 個裝的售價為港幣 250 元一箱；買滿 500 元免費送貨，顧客在收貨時發現生果有損壞可以退換。

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▲ 網店有售賣蝦子麵、菠菜麵、瑤柱麵等粉麵

▲ 麵廠最近更兼賣各國水果，讓客人以「果欄價」直接購買生果

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Photo：永樂粉麵廠