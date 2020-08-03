  • 27°C
香港時間 : 2020804日 (二) 04:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】老牌麵廠也轉型 開網店賣粉麵兼賣各國生果

商管策略 20:31 2020/08/03

分享：

新冠肺炎疫情令網上購物成為市民足不出戶的選擇，不少商家亦在這段時期紛紛開設網店，拓展客源。有本地老牌粉麵廠積極轉型，開設網店售賣粉麵之餘，最近亦在網店售賣各國水果，開拓客源。

老牌麵廠開設網店 兼賣生果拓客源

有 44 年歷史的永樂粉麵廠主力生產蝦子麵、菠菜麵、瑤柱麵等手工製粉麵。早年已設立網店售賣各種麵食，而麵廠最近更兼賣各國水果，讓客人以「果欄價」直接購買生果，例如土耳其無花果 16 至 18 個裝的售價為港幣 250 元一箱；買滿 500 元免費送貨，顧客在收貨時發現生果有損壞可以退換。

【相關文章】一條龍海味店疫情下照常營業　控制產量減成本望 「鹹魚翻生」

網店有售賣蝦子麵、菠菜麵、瑤柱麵等粉麵

麵廠最近更兼賣各國水果，讓客人以「果欄價」直接購買生果

【相關文章】餐飲業寒冬連累食品後勤　蔬果批發商：餐廳只做外賣等於停工結業

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：永樂粉麵廠

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】無學生午餐飯盒供應商收入跌9成　拒認輸轉推企業飯盒服務
2020/07/15
【疫市營商】無學生午餐飯盒供應商收入跌9成　拒認輸轉推企業飯盒服務
【疫市營商】受惠禁堂食令？來貨價大升1成半豬手店堅持不加價兼開分店　
2020/07/23
【疫市營商】受惠禁堂食令？來貨價大升1成半豬手店堅持不加價兼開分店　
疫情 電子商貿 市場拓展 數碼轉型 網上購物 新冠肺炎疫情 小店 零售 香港

下一篇文章

【疫市營商】東奧延辦住宿預訂取消　Airbnb轉辦網上奧運體驗活動救收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹