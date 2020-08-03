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【疫市營商】東京秋葉原現店舖結業潮？SEGA秋葉原2號館8月底結束

業界頭條 13:14 2020/08/03

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在新冠肺炎疫情下，港人能否於今年出國旅行仍是不知之數。至於動漫電玩迷必到的東京秋葉原，當中的著名地標「SEGA 秋葉原 2 號館」日前宣布結業。

日本近日已有不少老店因新冠肺炎疫情肆虐結業，就連位於秋葉原的「SEGA 秋葉原 2 號館」宣布將在 8 月 30 日結業。世嘉表示，店舖在 2 月時受疫情影響，需要緊急停業，直至 6 月 12 日才重開。如今傳來結業消息，不少日本網民表示店舖不但是當地的著名地標，亦盛載他們很多回憶，對結業失望和震驚，但也無可奈何。

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秋葉原經典地標 AKB48 CAFE & SHOP 去车底已結業。

至於秋葉原另一經典地標「AKB48 CAFE & SHOP」，卻因為重建計劃於去年年底結業。店舖在 2011 年開業，分別有商品區、Cafe 區及劇場區，亦設有 VIP 區域。店舖內佈滿 AKB48 成員的手繪、簽名、海報等，粉絲好運的話，還可以在劇場區欣賞公演，甚至遇見偶像本人。

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老店敵不過疫情結業

同樣位於東京歌舞伎座、有 152 年歷史的便當店「木挽町辨松」就因為疫情在 4 月宣布結業。店舖第 5 代店長猪飼信夫指，由於店內設備陳舊，亦沒有繼承人，本來打算於春天將店舖轉手，但由於疫情令歌舞伎公演減少，而店舖的客人主要為歌舞伎的演員和觀眾，連帶店舖生意大受影響，轉讓一事亦告吹，最後只好宣佈結業。

有152年歷史的便當店「木挽町辨松」在4月宣布結業

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Photo：銀座でランチ、SEGA、何志衡

撰文 : 廖淑瑩

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